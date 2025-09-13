Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde

Demir yumruk: Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda finalde
Yayınlanma:
Milli boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, finale kaldı.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen şampiyonada Büşra, yarı finalde Avustralya'dan Emma Sue Greentree ile karşılaştı. Rakibini üstün bir oyunla 4-1 mağlup eden Büşra, dünya şampiyonasında üst üste ikinci kez finale çıkmayı başardı.

Yine bu yıl Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya alan Büşra, bu sefer altın madalya almaya çalışacak.

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde yarın TSİ 13.30'da üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren milli sporcu Büşra Işıldar, "Büyük bir mücadele vardı. Hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. İnşallah Buse Naz ablamla altın madalya kazanacağız. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın ve Başkanımız Suat Hekimoğlu'nun desteğini çok net hissettim. İnşallah finalde de altın madalya alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

