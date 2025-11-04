İngilizlerin efsane futbolcularından David Beckham, şövalye oldu.

Beckham'a futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı şövalye ünvanı verildi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesine adı yazılan 50 yaşındaki Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ilan edildi.

Beckham, "Daha fazla gurur duyamazdım. İnsanlar benim ne kadar vatansever olduğumu biliyor, ülkemi çok seviyorum. Monarşinin ailem için ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Dünyayı dolaşma şansına sahip oldum ve tüm insanlar benimle monarşimiz hakkında konuşmak istiyor. Bu beni gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

115 KEZ İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Beckham’lar artık kraliyet soylusu!

David Beckham, Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane futbolcularındandı.

Daha sonra Real Madrid'te de oynadı. Kariyerinde 19 kupa kazandı.

Beckham, 115 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın 2000-2006 yılları arasında kaptanlığını yaptı.