Datça 3. Bisiklet Festivali 'Cumhuriyet ve Özgürlük' temasıyla başlıyor

Datça Yarımadası, 29-30-31 Ekim tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek Datça Bisiklet Festivaline ev sahipliği yapacak. Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'nin düzenlediği bu yılki etkinlik, Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak “Cumhuriyet ve Özgürlük” temasıyla gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek festivalde yüzlerce bisiklet tutkunu, Datça’nın eşsiz koylarını, köylerini ve antik kentlerini pedallayacak.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA 4 KÖY TURU

Festivalin ilk günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “4 Köy Turu” ile başlayacak. Katılımcılar, kayıtların ardından Reşadiye, Karaköy-Körmen Limanı, Hızırşah ve Eski Datça rotasında pedal çevirecek.

Akşam saatlerinde bisikletliler, Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna düzenlenecek fener alayı ve meydandaki Cumhuriyet Bayramı konserine katılacak. Gün, kamp alanında yapılacak kutlamalarla sona erecek.

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano 8. kez koşuldu

ANTİK KENTTE TARİHİ BULUŞMA

Festivalin ikinci günü, katılımcılar sabah Meltem Uz eşliğinde yoga ile güne başlayacak. Ardından zorlu ama bir o kadar büyüleyici Knidos parkuruna çıkılacak.

Katılımcılara motosikletli yancı, sağlık ekibi, süpürge aracı ve ikram noktaları eşlik edecek. Günün sonunda, Knidos Antik Kenti’nde rehberli bir gezi ve gün batımı keyfi yapılacak.

Akşam etkinliğinde ise TRT yönetmeni ve ödüllü belgeselci Ertuğrul Karslıoğlu’nun “Knidos Kadınları” filmi gösterilecek. Filmde rol alan Knidoslu kadınlar da etkinlikte hazır bulunacak.

ÜÇÜNCÜ GÜN: GEREME VE AKTUR ROTASI

Son gün, sabah yogasının ardından katılımcılar Gereme Koyuna pedal çevirecek. Doğal sit alanı olan koy, Akdeniz’den Ege’ye geçişin sembolü olacak.

Ardından Kızlan Köyü’nde çay molası, devamında Aktur Koyu’nda deniz ve öğle molası verilecek. Katılımcılar burada yüzme, yürüyüş ve güneşlenme fırsatı bulacak.

Festival, aynı akşam düzenlenecek veda gecesi ve canlı müzik eğlencesi ile sona erecek.

"CUMHURİYET COŞKUSUYLA BULUŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Organizasyon komitesi, “Datça Yarımadası’nın doğasını koruyarak sporla, dostlukla ve Cumhuriyet coşkusuyla buluşmayı sürdüreceğiz” mesajını verdi.

Katılımcılara yönelik kamp alanında yiyecek-içecek hizmetleri, sağlık desteği ve minibüsle dönüş kolaylıkları sağlanacak.