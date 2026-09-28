Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı!
Ceren Nur Domaç, inanılmazı başardı. Daha ne yapsın Ceren! Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı!
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, Türk voleybolunun en önemli oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Filenin Sultanları yaz döneminde önce Milletler Ligi, sonra da Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarılarda Melissa Vargas'ın payı büyüktü.
Melissa Vargas, iki organizasyonda da en değerli oyuncu seçilirken, sadece Türkiye'de değil, dünyada da en iyi oyunculardan olduğunu kanıtladı.
26 yaşındaki Melissa Vargas, servisleriyle de öne çıkıyor. Özellikle "ace" (Servisten direkt sayı) başarısı dillere destan. Her servis attığında rakipler için büyük tehlike oluşturuyor.
2026-2027 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de heyecan İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde oynanan grup müsabakalarıyla dün başladı.
Aras Kargo-Göztepe'yi, Türk Hava Yolları da Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Nilüfer Belediye Eker de Beşiktaş'ı 23-25, 26-24, 16-25, 25-21, 15-8 biten setlerle 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Günün en ilgi çeken oyuncusu Aras Kargo'dan Ceren Nur Domaç oldu. Aras Kargo'nun Göztepe'yi 25-21, 25-22, 25-11'lik setlerle 3-0 yendiği maçta Ceren, inanılmazı başardı.
Ceren, maç boyunca servis atmak için ara ara oyuna girdi. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Ceren'in "ace"leri!
Maç sonu tek servis turunda 4 ace attı. Karşılaşmayı 6 ace ile tamamladı. Daha ne yapsın Ceren! Bu başarısıyla da adeta "Ace kraliçesi" Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı: Ben de varım!