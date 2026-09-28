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Halk TV Spor Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı!

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı!

Ceren Nur Domaç, inanılmazı başardı. Daha ne yapsın Ceren! Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 1
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A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas, Türk voleybolunun en önemli oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları yaz döneminde önce Milletler Ligi, sonra da Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarılarda Melissa Vargas'ın payı büyüktü.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 3
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Melissa Vargas, iki organizasyonda da en değerli oyuncu seçilirken, sadece Türkiye'de değil, dünyada da en iyi oyunculardan olduğunu kanıtladı.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 4
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26 yaşındaki Melissa Vargas, servisleriyle de öne çıkıyor. Özellikle "ace" (Servisten direkt sayı) başarısı dillere destan. Her servis attığında rakipler için büyük tehlike oluşturuyor.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 5
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2026-2027 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de heyecan İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde oynanan grup müsabakalarıyla dün başladı.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 6
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Aras Kargo-Göztepe'yi, Türk Hava Yolları da Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 7
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Nilüfer Belediye Eker de Beşiktaş'ı 23-25, 26-24, 16-25, 25-21, 15-8 biten setlerle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 8
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Günün en ilgi çeken oyuncusu Aras Kargo'dan Ceren Nur Domaç oldu. Aras Kargo'nun Göztepe'yi 25-21, 25-22, 25-11'lik setlerle 3-0 yendiği maçta Ceren, inanılmazı başardı.

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 9
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Ceren, maç boyunca servis atmak için ara ara oyuna girdi. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Ceren'in "ace"leri!

Daha ne yapsın Ceren: Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı! - Fotoğraf: 10
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Maç sonu tek servis turunda 4 ace attı. Karşılaşmayı 6 ace ile tamamladı. Daha ne yapsın Ceren! Bu başarısıyla da adeta "Ace kraliçesi" Melissa Vargas'a böyle mesaj yolladı: Ben de varım!

Melissa Vargas Filenin Sultanları Voleybol
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