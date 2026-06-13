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Halk TV Spor Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika

Sultanlar Ligi'ne flaş bir transfer daha. Çekya'nın yükselen yıldızı Monika Brancuska geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 1
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Dünyanın en ünlü oyuncularının yer aldığı Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu kez genç bir yıldız daha yer alacak.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 2
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Geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu VakıfBank'ın Çekya'nın yükselen yıldızı Moniko Brancuska ile anlaştığı belirtildi.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 3
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Voleybol Aktüel'in haberine göre sarı-siyahlı ekip, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Katarina Dangubić'in yerine aradığı ikinci pasör çaprazını Çekya'da buldu.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 4
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VakıfBank, genç yetenek Çek pasör çaprazı Monika Brancuska'yı renklerine bağladı.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 5
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Monika, genç yaşına rağmen dünya voleybolunun dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 6
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16 yaşındayken ülkesi Çekya'nın PVK Olymp Praha takımında başlayan Monika, hızla A takıma kadar çıktı.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 7
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2025'te geçtiği Almanya'nın VfB Suhl LOTTO Thüringen takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 8
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İtalyanlar farketmekte gecikmedi. Geçen sezonu Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio takımında geçirdi.

Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika - Fotoğraf: 9
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UYBA'da yeni sezonu da geçirmesi beklenirken, VakıfBank'ın teklif yaptığı ve transferin tamamlandığı bildirildi.

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