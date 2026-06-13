Daha 21'inde 1.90 boyunda: Monika geliyor Monika
Sultanlar Ligi'ne flaş bir transfer daha. Çekya'nın yükselen yıldızı Monika Brancuska geliyor.
Dünyanın en ünlü oyuncularının yer aldığı Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu kez genç bir yıldız daha yer alacak.
Geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu VakıfBank'ın Çekya'nın yükselen yıldızı Moniko Brancuska ile anlaştığı belirtildi.
Voleybol Aktüel'in haberine göre sarı-siyahlı ekip, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Katarina Dangubić'in yerine aradığı ikinci pasör çaprazını Çekya'da buldu.
VakıfBank, genç yetenek Çek pasör çaprazı Monika Brancuska'yı renklerine bağladı.
Monika, genç yaşına rağmen dünya voleybolunun dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
16 yaşındayken ülkesi Çekya'nın PVK Olymp Praha takımında başlayan Monika, hızla A takıma kadar çıktı.
2025'te geçtiği Almanya'nın VfB Suhl LOTTO Thüringen takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
İtalyanlar farketmekte gecikmedi. Geçen sezonu Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio takımında geçirdi.
UYBA'da yeni sezonu da geçirmesi beklenirken, VakıfBank'ın teklif yaptığı ve transferin tamamlandığı bildirildi.