Corendon'dan dev ev sahipliği

Yayınlanma:
Corendon, Anadolu Efes - Bayern Münih Avrupa Ligi maçına ev sahipliği yapacak.

Corendon Turizm Grubu, Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında 14 Kasım'da oynanacak karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Turizm Grubu, farklı branşlara yaptığı yatırımlarla toplumsal değer yaratan marka kimliğini sürdürüyor.

Bu yıl 50. sezonuna başlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, zaferlerle dolu yarım asırlık yolculuğunu kutluyor. Sahada elde ettiği başarılarla Türk basketbolunun önemli temsilcileri arasında yer alan kulüp, bu kez Avrupa Ligi karşılaşmasını İstanbul yerine Antalya'da oynayarak, basketbol coşkusunu farklı şehirde yaşatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ve Anadolu Efes İsrail'e karşı birleştiFenerbahçe ve Anadolu Efes İsrail'e karşı birleşti

Bu kapsamda, ligin 11. haftasında Anadolu Efes'in Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 14 Kasım'da konuk edeceği karşılaşma, Corendon Turizm Grubu'nun ev sahipliğinde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle Antalya Spor Salonunda oynanacak.

Organizasyon aracılığıyla Avrupa Ligi'nin üst düzey basketbol atmosferi, Antalya'ya taşınacak. Antalyalı sporseverler, karşılaşmanın maç biletine Mobilet platformu üzerinden ulaşabilecek.

Corendon, ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi maçıyla hem Türkiye'deki basketbol kültürüne katkı sunmayı hem de Antalya'ya uluslararası bir spor organizasyonu kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

