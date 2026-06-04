Çok güzelsiniz kızlar: Filenin Sultanları yoksa prensesler var
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, genç kadrosuyla katıldığı Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik'i devirmeyi başardı. 5 genç oyuncumuz ilk kez forma giydi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya etabında ilk maçında Dominik'le karşılaştı.
Filenin Sultanları'nın yıldızları İstanbul'da kalmıştı. Milliler genç bir kadroyla mücadele etti. Kaptan İlkin Aydın önderliğindeki prensesler, Dominik'i 3-2 yenmeyi başardı.
İşte maçın kadroları:
DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE: 2-3
SALON: Arena Nilson Nelson
HAKEMLER: Nathan Mahaven (ABD), Borroto Iglesias Ricardo (KÜBA)
TÜRKİYE: Dilay, Yaprak, Berka, Defne, İlkin, Deniz, Eylül (L) (Buse, Beren, Saliha, Karmen, Ezel, Melis (L), Aylin)
DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, J. Martinez, Marte, Castillo (L) (Rodrigez, De la Rosa, L. Martinez (L), Alonzo, Matos)
SETLER: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15
SÜRE: 118 dakika
Genç oyuncularımızdan Defne Başyolcu, maçı 18 sayı ile tamamlarken, Yaprak Erkek 21 sayıya imza attı.
Kaptan İlkin Aydın 16 sayı yaptı. İlkin, "Bugün kazanarak sahadan çıkmamız çok önemliydi. Çok takım işi yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden herkesle gurur duyuyorum. Çok genç bir ekibiz. Ama bugün gerçekten hepsi sahada olduğu süre boyunca yapmaları gerekeni yaptı. Çok heyecanlı olanları görmedim. Bu bana daha büyük mutluluk verdi demek ki biz onları bu ortamda rahatlatabiliyoruz. Güzel bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Her gün daha iyi olacağına inanıyorum. Umarım ilk etabı galibiyetlerle kapatacağız" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2. maçını bu akşam Hollanda ile oynayacak. Saat 22.30'daki maç TRT Spor'dan ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Sonraki maçlar ise şöyle:
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)