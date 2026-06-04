Çok güzelsiniz kızlar: Filenin Sultanları yoksa prensesler var

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Kaptan İlkin Aydın 16 sayı yaptı. İlkin, "Bugün kazanarak sahadan çıkmamız çok önemliydi. Çok takım işi yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden herkesle gurur duyuyorum. Çok genç bir ekibiz. Ama bugün gerçekten hepsi sahada olduğu süre boyunca yapmaları gerekeni yaptı. Çok heyecanlı olanları görmedim. Bu bana daha büyük mutluluk verdi demek ki biz onları bu ortamda rahatlatabiliyoruz. Güzel bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Her gün daha iyi olacağına inanıyorum. Umarım ilk etabı galibiyetlerle kapatacağız" dedi.