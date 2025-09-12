Cherif Ndiaye Samsunspor'da

Süper Lig temsilcisi Samsunspor, yaz transfer döneminin son saatlerinde hücum hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Kırmızı-beyazlılar, Senegalli forvet Cherif Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı.

28 yaşındaki golcü, Türkiye futbol kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Daha önce Göztepe ve Adana Demirspor formalarıyla Süper Lig’de etkili performanslar sergileyen Ndiaye, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınıyor.

Son olarak Sırbistan’ın köklü kulübü Kızılyıldız forması giyen Senegalli oyuncunun sözleşmesi 2026’ya kadar devam ediyordu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Samsunspor yönetimi, transferin resmiyet kazanması için bonservis bedeli ve maaş beklentileri üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi, transferin son dakikalarında bu kritik hamleyi tamamlamayı hedefliyor.

Cherif Ndiaye’nin transferi gerçekleşirse, Samsunspor hücum hattına tecrübe ve fiziksel güç kazandırmış olacak. Taraftarlar, bu hamlenin sezonun gidişatına olumlu etki yapmasını bekliyor.