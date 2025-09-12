Cherif Ndiaye Samsunspor'da

Cherif Ndiaye Samsunspor'da
Yayınlanma:
Güncelleme:
Samsunspor’dan golcü hamlesi geldi. Cherif Ndiaye ile anlaşma sağlandı.

Süper Lig temsilcisi Samsunspor, yaz transfer döneminin son saatlerinde hücum hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Kırmızı-beyazlılar, Senegalli forvet Cherif Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı.

28 yaşındaki golcü, Türkiye futbol kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Daha önce Göztepe ve Adana Demirspor formalarıyla Süper Lig’de etkili performanslar sergileyen Ndiaye, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle tanınıyor.

TFF Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini açıkladıTFF Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihini açıkladı

Son olarak Sırbistan’ın köklü kulübü Kızılyıldız forması giyen Senegalli oyuncunun sözleşmesi 2026’ya kadar devam ediyordu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Samsunspor yönetimi, transferin resmiyet kazanması için bonservis bedeli ve maaş beklentileri üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibi, transferin son dakikalarında bu kritik hamleyi tamamlamayı hedefliyor.

Cherif Ndiaye’nin transferi gerçekleşirse, Samsunspor hücum hattına tecrübe ve fiziksel güç kazandırmış olacak. Taraftarlar, bu hamlenin sezonun gidişatına olumlu etki yapmasını bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
Spor
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıklandı
Galatasaray'da şaşırtacak Barış Alper Yılma kararı: Okan Buruk denemeyi yaptı
Galatasaray'da şaşırtacak Barış Alper Yılma kararı: Okan Buruk denemeyi yaptı