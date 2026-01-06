Carlos Cuesta'nın kirası uzadı: Galatasaray 1.5 milyon euro kazandı

Galatasaray'ın sezon başında 750 bin euro karşılığında Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KİRASI UZADI: GALATASARAY'IN KASASI DOLDU

Carlos Cuesta, Brezilya temsilcisinde sergilediği başarılı performansın ardından 2026 yılının sonuna kadar Vasco forması giymeyi sürdürecek.

Cuesta Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki isim olmuştu

MADDE AKTİFLEŞTİRİLDİ

Brezilya'dan Globo'da yer alan habere göre; Vasco da Gama, Galatasaray ile yaptığı anlaşmadaki maddeyi aktif hale getirdi.

Vasco da Gama, Galatasaray'a 1.5 milyon euro daha ödedi ve Cuesta'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

İŞTE KALICI OLARAK KADROSUNA KATMAK İSTERSE ÖDEYECEĞİ BEDEL

Brezilya ekibi, bir yıllık kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından Carlos Cuesta’yı kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse, Galatasaray’a 5 milyon 750 bin euro daha ödeyecek.