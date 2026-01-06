Carlos Cuesta'nın kirası uzadı: Galatasaray 1.5 milyon euro kazandı
Sezon başında Galatasaray'dan Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, gösterdiği performans sonrası Brezilya'da kalmaya devam edecek. Brezilya ekibi, Cuesta'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Galatasaray'ın sezon başında 750 bin euro karşılığında Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
KİRASI UZADI: GALATASARAY'IN KASASI DOLDU
Carlos Cuesta, Brezilya temsilcisinde sergilediği başarılı performansın ardından 2026 yılının sonuna kadar Vasco forması giymeyi sürdürecek.
MADDE AKTİFLEŞTİRİLDİ
Brezilya'dan Globo'da yer alan habere göre; Vasco da Gama, Galatasaray ile yaptığı anlaşmadaki maddeyi aktif hale getirdi.
Vasco da Gama, Galatasaray'a 1.5 milyon euro daha ödedi ve Cuesta'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
İŞTE KALICI OLARAK KADROSUNA KATMAK İSTERSE ÖDEYECEĞİ BEDEL
Brezilya ekibi, bir yıllık kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından Carlos Cuesta’yı kalıcı olarak kadrosuna katmak isterse, Galatasaray’a 5 milyon 750 bin euro daha ödeyecek.