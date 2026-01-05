Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber

Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Yayınlanma:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Scandicci maçı öncesi Cansu Özbay'dan kötü haber geldi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde liderliğini sürdüren VakıfBank, bu hafta CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde de kritik bir maça çıkacak.
Temsilcimiz A Grubu'ndaki 3. maçında 8 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 22.00.
Karşılaşma öncesi VakıfBank kötü haberi verdi ve Cansu Özbay'la ilgili açıklama yaptı.

ZERENSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

VakıfBank'ın Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'u 3-1 yendiği maçta Cansu Özbay'ın sakatlandığı belirtildi.

Vakıfbank'tan rekor sözleşme: İtalyanlar Zehra Güneş'in maaşını açıkladıVakıfbank'tan rekor sözleşme: İtalyanlar Zehra Güneş'in maaşını açıkladı

VakıfBank Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığımız Zeren Spor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, tedbir amaçlı olarak maça devam edemeyen sporcumuz Cansu Özbay'ın, sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılan tetkikleri neticesinde sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan sporcumuz, takımımızın İtalya yolculuğuna katılabilecek olup; Savino Del Bene Scandicci maçında oynayıp oynayamayacağına maç günü yapılacak kontrollerin ardından karar verilecektir.
​Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

