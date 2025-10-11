Can Öncü Portekiz'de 3. çıktı

Can Öncü Portekiz'de 3. çıktı
Yayınlanma:
Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'de 3. olarak podyuma çıktı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında ilk yarış, Estoril Pisti'nde yapıldı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Portekiz'deki sezonun 11. etabında hafta sonunun ilk yarışında 3. olarak podyuma çıktı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Öncü, Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına damalı bayrağı liderin 0.814 saniye gerisinde üçüncü sırada geçti.

Estoril'de ilk yarışı, Renzi Corse takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Pata Yamaha Ten Kate Racing ekibinden İtalyan sürücü Stefano Manzi de liderin 0.440 saniye gerisinde ikinci tamamladı.

İKİNCİ YARIŞ YARIN

Bu sonuçla genel klasmanda 400 puanla Stefano Manzi birinci, 336 puanla milli motosikletçi Can Öncü ikinci, 227 puanla Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol motosikletçi Jaume Masia da üçüncü sırada yer alıyor.

Can Öncü yine kazandıCan Öncü yine kazandı

Estoril hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 14.35'te başlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
