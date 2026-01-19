Can Armando Güner'in menajeri tüm yaşananları tek tek açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner, Almanya'ya geri dönmüştü. Genç futbolcunun menajeri, tüm yaşananları İngiliz basınına tek tek anlattı.

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısında oynayan Can Armando Güner ile anlaşmaya varmış ve 18 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirmişti.
Ancak genç oyuncu, sözleşme imzalayamadan Almanya'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

MENAJERİ İNGİLİZLERE ANLATTI

Can Armando Güner'in menajeri perde arkasında yaşananları Sky'a anlattı.
Genç futbolcunun sağlık raporu alarak izinli olduğunu ve İstanbul'a gelmesinde bir sakınca olmadığını belirten Mehmet Eser, "Armando, pazartesi günü (İstanbul'a geldiği hafta) kulüp doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar izin almıştı. İstanbul'a seyahat sırasında tamamen sağlığına kavuşmuştu. Aksi durumda gitmezdik" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

Eser, Borussia Mönchengladbach'tan transfer için izin almadıkları iddialarını yalanlayarak, ''Kulüp yönetimine birkaç kez bilgi vermeye çalıştım ancak yanıt alamadım. Kulübün, bu kadar genç bir insana davranışından memnun değilim. Genç bir oyuncu hakkında yanlış iddiaların ortaya atılmasına seyirci kalamam.” ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpgSky'ın haberinde Galatasaray'ın genç futbolcu ile anlaşma sağladığı ve 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, Can Armando Güner transferini devre arası transfer dönemine yetiştirmeye çalışıyor.
Galatasaray, Alman ekibinine 200 bin euro yetiştirme bedeli verecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

