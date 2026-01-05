Can Armando Güner kimdir?

Galatasaray geleceğin yıldızı olarak gösterilen Can Armando ile imza aşamasına geldi.

Can Armando Güner kimir?

Can Armando Güner, 7 Ocak 2008 doğumlu genç futbolcu.

Almanya’da dünyaya gelmiş olan kanat oyuncusu Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyiyor.

Can Armando hem Almanya hem de Arjantin genç milli takımlarında oynamış, çok yönlü yetenekleriyle dikkat çekmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum tarihi: 7 Ocak 2008

7 Ocak 2008 Doğum yeri: Almanya

Almanya Uyruk: Almanya ve Arjantin kökenli, Türk futbol gündeminde de adı geçmektedir.

Almanya ve Arjantin kökenli, Türk futbol gündeminde de adı geçmektedir. Yaş: 18 (2026 itibarıyla)

18 (2026 itibarıyla) Mevki: Kanat oyuncusu (Winger)

Kanat oyuncusu (Winger) Kulüp: Borussia Mönchengladbach (Almanya Bundesliga altyapısı)

Borussia Mönchengladbach (Almanya Bundesliga altyapısı) Milli Takım: Almanya ve Arjantin genç milli takımlarında forma giymiştir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

Çok yönlü oyun anlayışı: Hem hücumda hem de kanatlarda etkili.

Hem hücumda hem de kanatlarda etkili. Genç yaşta dikkat çekmesi: 2008 doğumlu olmasına rağmen Avrupa futbolunda adını duyurmaya başlamıştır.

2008 doğumlu olmasına rağmen Avrupa futbolunda adını duyurmaya başlamıştır. Uluslararası deneyim: Almanya ve Arjantin genç milli takımlarında oynaması, farklı futbol kültürlerinde gelişmesine katkı sağlamıştır.

Can Armando, Türkiye’de spor basınında sıkça adı geçen bir genç yetenek olarak öne çıkıyor. Türk futbol kamuoyunda, ileride milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanıp kullanmayacağı da merakla bekleniyor.

Fenerbahçe istiyordu: Galatasaray'a imza atıyor

Can Armando Güner, hem Avrupa’da yetişen hem de çok uluslu kimliğiyle dikkat çeken bir futbolcu. Borussia Mönchengladbach gibi önemli bir kulüpte gelişim göstermesi, onun gelecekte üst düzey futbol arenasında yer alabileceğinin işareti. Türk futbol basını ise onu “yakından takip edilmesi gereken genç yetenek” olarak tanımlıyor.