''Busenaz Sürmeneli beni şoka soktu''

Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz'ın çeyrek finalde elenerek madalya alamamasına çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini söyledi.

Kadınlarda 3 ismin yarı finale çıktığını erkeklerde de madalya umudunun devam ettiğini hatırlatan Hekimoğlu, buna rağmen hayal kırıklığı yaşadığını anlatarak, "Turnuva şu ana kadar beklentimin çok altında. Busenaz Sürmeneli beni çok üzdü. Hatta şoka soktu diyebilirim. Sanki kolları gitmiyor gibi bir durum sezdim. Bu da çok üzücü." diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu

''İYİ HAZIRLAYAMAMIŞLAR''

Busenaz Sürmeneli'nin dünyanın en iyi boksörlerinden biri olduğunu vurgulayan Suat Hekimoğlu, yetkili kişilerin milli sporcuyu fiziksel ve mental olarak iyi hazırlayamadığını savundu.

Busenaz'ın Türk spor tarihine geçmiş bir sporcu olduğunu aktaran Hekimoğlu, "Çünkü olimpiyat şampiyonu olmayı başarmış bir evladımız. Busenaz'ı bu turnuvaya mental ve fiziksel olarak iyi hazırlayamamışlar, bunda herkesin kabahati var. Bizim de kabahatimiz vardır elbet. İnşallah bunu telafi edecektir. Mesela Busenaz Sürmeneli üçlü dörtlü kombineler vuruyordu rakibine. Her 20 saniyede bir yapıyordu bunu. Burada bir tane kombinesini görmedim. Üzüntülüyüm ve sinirliyim bununla alakalı." değerlendirmesinde bulundu.

HEM KADINLARDA HEM DE ERKEKLERDE ALTIN MADALYA HEDEFİ

Suat Hekimoğlu, turnuvanın devam ettiğini ve hala 4 altın madalya şanslarının olduğunu dile getirdi.

Kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş'ın madalyayı garantilediğini aktaran Hekimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlarda 3 madalya garanti zaten. Erkeklerde de Samet çeyrek finali geçerse 4 olacak ve kendisinden de altın madalya bekliyorum. Buse Naz Çakıroğlu'ndan mutlaka altın madalya bekliyorum. Sen başında Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda daha iyi gözüküyorduk. Çocuklar sanki daha hazırdılar. İnşallah buradan en az bir ya da iki altın alıp ülkemize dönmek istiyoruz."