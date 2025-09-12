Bursaspor'dan haciz açıklaması

Yeşil Beyazlı kulübün ikinci başkanı Oğuzhan Kutlucan, söz konusu haczin transfer tahtasıyla ilgisi olmadığını, 2018 yılında Udinese’ye transfer olan William Troost-Ekong’un menajerinin alacaklarından kaynaklandığını belirtti.

Oğuzhan Kutlucan çıkan haberleri yalanladı

Kutlucan, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yapılmak istenen hacze konu olan alacak transfer tahtasıyla ilgili olmadığı gibi, söz konusu alacak, kulübümüzden 2018 yılında Avrupa’ya transfer olan oyuncunun menajerinin bu transfere aracılık etmesinden doğduğu ifade edilen bir alacaktır.

İlgili oyuncunun ve menajerinin transfer tahtasına konu bir alacağı yoktur.

Bu açıklamayla birlikte, kulübün transfer tahtasının tehlikede olmadığı net bir şekilde vurgulandı.

TFF 3. Lig maçı ücretsiz oldu: Taraftara 13 bin bilet hediye etti

4.7 MİLYON KAPANDI

Transfer tahtasındaki yabancı oyuncuların alacaklarının tamamının ödendiğini belirten Kutlucan, yerli oyuncular, antrenörler ve sporcu aileleriyle ilgili devam eden davaların da yakından takip edildiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta, yine 2018 yılına ait 4 milyon 700 bin TL tutarındaki bir oyuncu dosyasının yönetim tarafından kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kutlucan, kulübün borç yapısına dair şu önemli ayrımı da yaptı:

Transfer tahtası alacaklarıyla menajer, avukat, tazminatlar, güvenlik şirketleri ve benzeri alacaklar birbirinden ayrı konulardır.

Ayrıca Kutlucan, geçmişi 7-8 yılı bulan borçlarla ilgili görüşmelerin ve kaynak arayışlarının sürdüğü ifade edildi.