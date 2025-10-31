Bursaspor'a seyircisiz oynama cezası

PFDK, 25 Ekim’de oynanan 2’nci Lig Kırmızı Grup müsabakası Bursaspor-Muş Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarların neden olduğu, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, yeşil-beyazlı kulübe, aynı sezon içinde ilk kez bu eylemin gerçekleşmiş olması nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 53/2’nci maddesi uyarınca ihtar cezası verdi.

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Ayrıca aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor, FDT’nin 52/2’nci maddesi gereği bir resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ile cezalandırıldı. Ceza, TFF tarafından alınan kararın ardından Bursaspor’un bir sonraki iç saha karşılaşmasında uygulanacak.

TAHKİM KURULU’NA BAŞVURU

Bursaspor yönetimi ise kararın haksız ve orantısız olduğu gerekçesiyle Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu