Bursaspor sezona müthiş başladı
Arnavutköy Belediyesi'ni konuk eden Bursaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Bursaspor sahasında Arnavutköy Belediyesi ile karşı karşıya geldi. 34 bin 950 biletli seyircinin izlediği maçta yeşil-beyazlılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

BURSASPOR NAMAĞLUP LİDER

Bu sonuçla birlikte namağlup yoluna devam eden Bursaspor liderliğini sürdürdü. 5 puandaki Arnavutköy Belediyesi ise 11. sırada kaldı.

Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktıAli Koç'a desteğini açıkladı: Aziz Yıldırım ile gemileri yaktı

STAD: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Melih Kurtuluş, Kaan Kaya

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yakıcı, Sefa Narin (Dk.63Musa Çağıran), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (Dk.72 Tunahan Ergül), İlhan Depe (Dk.72 Emrehan Gedikli) Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammed Demir (Dk.22 Ertuğrul Furat)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ: Sertaç Güzel, Anıl Şahin (Dk. 46 Talha Bulut), Öner Faruk Yılmaz, Tayfun Vurgun (Dk.81 Arda Hacısalihoğlu), Taha Dönmez (Dk.54 Bora Aydınlık), Aykut Emre Yakut, Atalay Yıldırım, Onur Özcan, İrfan Akgün (54 Cerem Talha Dinçer), Sirac Susancak, Hüseyin İkiz

GOLLER: Dk.18 Batuhan Yayıkcı, Dk.31 Ertuğrul Furat, Hakkı Türker (Bursaspor) Dk.45 Taha Dönmez (Arnavutköy Belediyesi)

SARI KARTLAR: Sefa Narin, İlhan Depe, Barış Gök (Bursaspor), Ömer Faruk Yılmaz, Sirac Susancak (Arnavutköy Belediyesi)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

