Bursa'nın su sorununa dair çarpıcı bir çözüm önerisi geldi. Olay Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yılmaz, köşesinde Bursa’da yaşanan su sorununa dikkat çekti. Kentte bazı siteler ve sanayi tesisleri yağmur suyu hasadı yapıyor ancak uygulama hem yaygın değil hem de yeterli değil.

YAĞMUR SUYU HASADI

Ulusal Su Hasadı Derneği Başkanı İsmail Gerim, yağmur suyu hasadı yapanlara teşvik sistemi getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu uygulamanın özendirici olması için görsel açıdan etkileyici projeler önerdi.

TİMSAH ARENA KURTARACAK

Gerim, Bursaspor’un maçlarını oynadığı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nu örnek gösterdi:

Su hasadı uygulamasına bu tesisten başlayabiliriz.

Stadyum su hasadıyla dev şelaleye dönüşebilir.

Ortaya çıkacak görüntü özendirici olabilir.

ACİL DURUMDA DA KULLANILACAK

Gerim ayrıca kent meydanları, stadyumlar ve geniş çatılı tesislerin yağmur suyu hasadı için uygun olduğunu vurguladı. Toplanma alanlarında biriken suyun acil durumlarda kullanılabileceğini de ekledi.

YAĞMUR SUYU HASADI NEDİR?

Yağmur suyu hasadı, yağmur suyunun çatılar, açık alanlar veya özel sistemler aracılığıyla toplanıp depolanarak yeniden kullanılmasıdır. Bu yöntem, özellikle su kaynaklarının azaldığı günümüzde sürdürülebilir yaşam için kritik öneme sahiptir ve hem bireysel evlerde hem de sanayi tesislerinde uygulanabilir.

Tanım: Yağmur suyunun akıp boşa gitmesi yerine, depolanarak farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayan çevre dostu bir yöntemdir tr.wikipedia.org.

Yağmur suyunun akıp boşa gitmesi yerine, depolanarak farklı amaçlarla kullanılmasını sağlayan çevre dostu bir yöntemdir tr.wikipedia.org. Kaynaklar: Çatılar, kent meydanları, stadyumlar, geniş çatılı tesisler, açık alanlar.

Çatılar, kent meydanları, stadyumlar, geniş çatılı tesisler, açık alanlar. Depolama: Toplanan su, tanklara, yeraltı akiferlerine veya filtrelenmiş haznelere yönlendirilir.

YAĞMUR SUYU HASADI NASIL YAPILIR?

Toplama yüzeyi: Çatılar veya geniş alanlar.

Çatılar veya geniş alanlar. Oluk ve borular: Yağmur suyunu depolama sistemine yönlendirir.

Yağmur suyunu depolama sistemine yönlendirir. Depolama tankı: Su burada biriktirilir.

Su burada biriktirilir. Filtreleme ve arıtma: Kullanım amacına göre su temizlenir.

Kullanım amacına göre su temizlenir. Dağıtım sistemi: Bahçe sulama, temizlik veya içme suyu için kullanılabilir.

Kullanım alanları:

Bahçe ve tarımsal sulama

Hayvancılık ve temizlik işleri

Evsel kullanım (uygun arıtma ile içme suyu)

Yeraltı suyu zenginleştirilmesi

Acil durumlarda su ihtiyacının karşılanması

Faydaları:

Su tasarrufu sağlar ve şebeke suyuna bağımlılığı azaltır.

Yeraltı su kaynaklarını korur ve aşırı kullanımın önüne geçer.

Maliyetleri düşürür, özellikle sulama ve temizlikte.

Afet ve acil durumlarda alternatif su kaynağı oluşturur.

Çevre dostu bir uygulamadır, sürdürülebilir yaşamı destekler.

ÖRNEK YAĞMUR SUYU HASADI UYGULAMASI:

Bursa Timsah Arena (Atatürk Spor Kompleksi): Ulusal Su Hasadı Derneği, stadyum çatısında yağmur suyu hasadı önererek görsel açıdan özendirici bir proje sunmuştur.

Ulusal Su Hasadı Derneği, stadyum çatısında yağmur suyu hasadı önererek görsel açıdan özendirici bir proje sunmuştur. Kent meydanları ve toplanma alanları: Afet durumlarında kullanılabilecek su depoları oluşturulabilir.

YAĞMUR SUYU HASADINDAN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?