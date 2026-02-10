Burak Yılmaz bin pişman oldu: İtiraf etti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçtan sonra takımını övdü.

Yılmaz, "Her ne kadar bireysel hatayla gol yemiş olsak da oyundan kopmadık ve 2-1 öne geçmesini bildik. Hem defansif hem de ofansif olarak çok dominant bir oyunumuz vardı. Kırmızı karttan sonra da tabi ki de değiştik, artık teknik taktiğin yerine yürek ortaya girmesi gerekiyordu. Oyuncularımın yüreği çok büyük, onlara çok teşekkür ediyorum. Bu yüreklerinden dolayı çok değerliler. Yani onlar adına çok duyguluyum" dedi.

PİŞMANLIĞINI İTİRAF ETTİ

Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart ve aldığı cezayla ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Sevincimi ve mutsuzluğumu üst seviyede yaşayan bir insanım. Teknik direktörlüğe geçince tabi ki törpülendi ama bir daha beni saha kenarında herhangi bir hakeme karşı bu şekilde görmeyeceksiniz. Ama hırsımdan hiçbir şey kaybetmeyeceğim bunu da söylemek zorundayım.

Eksik olduğum yönler var, bunları geliştirmek ve değiştirmek için gerekli profesyonellerle çalışmalar yapıyorum. Allah izin verirse onu da değiştireceğim ama bir daha beni kenarda o şekilde görmeyeceksiniz.

Sarı ya da kırmızı kart görebilirim ama herhangi bir şekilde agresif bir yapıyla o şekilde görmeyeceksiniz. Bu da benim eksikliğimdi, inşallah bunu da toplarlayıp komple bir hoca olma yolunda ilerlemek istiyorum."