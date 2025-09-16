Bucaspor 2. Lig'de kayboldu

Bucaspor 2. Lig'de kayboldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
2. Lig'de 1 puanda son sırada bulunan İzmir ekibi Bucaspor, oynadığı son 3 maçta da gol atamadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4 hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928, son 3 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Sezonun ilk sınavında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı müsabakalarda Şanlıurfaspor ve Kastamonuspor'a (D) 2-0, Muğlaspor'a ise 5-0 yenilerek dibe demir attı.

Sadece 4 ay dayanabildi: Yeni Malatyaspor'un başkanı belli olduSadece 4 ay dayanabildi: Yeni Malatyaspor'un başkanı belli oldu

Bucaspor kalesinde gördüğü 12 golle en çok gol yiyen takım konumuna geldi.

Sezon öncesi kupada İzmir Çoruhlu FK'ya 2-0 kaybederek kupadan elenen İzmir temsilcisi, ligde bu hafta Ankaraspor deplasmanında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Buca temsilcisi, oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Başkent ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Spor
Fenerbahçe'nin yeni menajeri belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni menajeri belli oldu
Osimhen'e gözdağı: Frankfurt kalecisinden olay sözler
Osimhen'e gözdağı: Frankfurt kalecisinden olay sözler
Trabzonspor'un Hacıosmanoğlu'ndan talebi ortaya çıktı
Trabzonspor'un Hacıosmanoğlu'ndan talebi ortaya çıktı