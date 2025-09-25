Boş sandığı silahı başına dayadı! Eski kulüp başkanı öldü

Sapancaspor'un eski başkanlarından iş insanı Fatih Balkaya hayatını kaybetti. Balkaya'nın boş sandığı silahın ateşlemesi sonucu başından vurularak öldüğü iddia edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Fatih Balkaya başından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Balkaya, ağır yaralı bir halde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede acil tedavi altına alınan Balkaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ VURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kocaeli ve Sakarya'nın yerel haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, Balkaya'nın bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada boş sandığı tabancasını çıkarıp başına hedef alıp ateş etmesi sonucu kendi kendini vurduğu iddia edildi.

SAPANCASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sapancaspor, yaşamını yitiren eski kulüp başkanı ve iş insanı Fatih Balkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sapancaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.