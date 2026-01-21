Bodrum FK'da Burhan Eşer şoku: 3 günde 3 darbe

Bodrum FK'da Burhan Eşer şoku: 3 günde 3 darbe
Yayınlanma:
Bodrum FK, üst üste gelen haberlerle sarsıldı. Sivasspor'a kendi sahasında 2-1 yenilen TFF 1. Lig ekibinden milyarder Öztürk ailesi çekilmişti. Teknik direktör Burhan Eşer'in de bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bodrum FK, 3 günde gelen 3 haberle sarsıldı.
Bodrum FK kendi sahasında Sivasspor'a yenilerek zirve yarışında yara alırken, peşinden milyarder Öztürk ailesi çekildiğini açıkladı. Ardından da teknik direktör Burhan Eşer bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İLK DARBE SİVAS'TAN

Bodrum FK, 3 günde ilk darbeyi Sivasspor'dan aldı.
Sivasspor'la kendi sahasında karşılaşan Bodrum FK, Seferi'nin golüyle öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. Uğur Çiftçi ve Bekir Turaç Böke'nin gollerine engel olamadı ve 2-1 yenildi.

MİLYARDER AİLE DE ÇEKİLDİ

Ardından kulübün hisselerini elinde bulunduran Öztürk ailesi, Bodrum FK'daki sorumluluklarını devrettiğini duyurdu.

Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildiMilyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi

Ali Şafak Öztürk tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uzun yıllar boyunca hissedarlarımızla birlikte emek verdiğimiz Bodrumspor ile önemli başarılara imza attık; kulübümüzü 2'nci Lig’den Süper Lig’e taşıyarak Bodrum’un adını futbol dünyasında duyurduk. Bu süreçte bilimsel, planlı ve genç odaklı bir yapılanmayla gurur duyduğumuz çalışmalar gerçekleştirdik. Fiili görev ve hissedarlık ayrılığımız sezon başında resmi olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte, kulübümüze olan desteğimiz bugüne kadar devam etmiştir. Bugün itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütmelerini sağlamak amacıyla Öztürk Ailesi olarak sorumluluklarımızı tamamen devretmiş bulunuyoruz. Yeni başkanımız Taner Ankara’ya, yönetim kuruluna ve Bodrumsporumuza sonsuz başarılar diliyoruz."

BURHAN EŞER BAHİSTEN PFDK'DA

3 günde 3. darbe de TFF'nin açıklamasıyla geldi.
Süper Lig harici profesyonel liglerde son beş yılda görev yapan 297 antrenörün bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.
Bodrum FK'nın bu durumda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

