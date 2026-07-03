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Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı

Filenin Sultanları'nın geleceği olan U18 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika karşısında nefes kesti. 16'lık Ezel Balık destan yazdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı - Fotoğraf: 1
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Onlar Filenin Sultanları'nın geleceği. Yaş ortalaması 16, 17. U18 Milli Takımımız, Letonya ve Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı.

Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı - Fotoğraf: 2
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Millilerimiz nefes kesen bir maç sergiledi, Belçika adeta dondu kaldı. Karşılaşmanın setleri 25-10, 25-15 ve 25-12 gibi açık farklarla tamamlandı.

Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı - Fotoğraf: 3
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16 yaşındaki Aylin Uysalcan, 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı - Fotoğraf: 4
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Yine 16 yaşındaki Ezel Balık ise 14 sayı yaparken, bloklarıyla da destan yazdı ve karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı - Fotoğraf: 5
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Melis Özengin 12, Hiranur Baygara 9, Güz Erol ile Selin Yener de 3'er sayıya imza attı.

Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı - Fotoğraf: 6
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Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:
3 Temmuz Cuma
17.30 | Polonya - Türkiye
5 Temmuz Pazar
20.00 | Letonya - Türkiye

Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı - Fotoğraf: 7
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6 Temmuz Pazartesi
12.30 | İspanya - Türkiye
8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya

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