Bizim kızlar nefes kesti Belçika dondu kaldı: 16'lık Ezel destan yazdı
Filenin Sultanları'nın geleceği olan U18 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika karşısında nefes kesti. 16'lık Ezel Balık destan yazdı.
Onlar Filenin Sultanları'nın geleceği. Yaş ortalaması 16, 17. U18 Milli Takımımız, Letonya ve Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı.
Millilerimiz nefes kesen bir maç sergiledi, Belçika adeta dondu kaldı. Karşılaşmanın setleri 25-10, 25-15 ve 25-12 gibi açık farklarla tamamlandı.
16 yaşındaki Aylin Uysalcan, 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Yine 16 yaşındaki Ezel Balık ise 14 sayı yaparken, bloklarıyla da destan yazdı ve karşılaşmanın oyuncusu seçildi.
Melis Özengin 12, Hiranur Baygara 9, Güz Erol ile Selin Yener de 3'er sayıya imza attı.
Millilerimizin şampiyonadaki kalan maçlarının programı şu şekilde:
3 Temmuz Cuma
17.30 | Polonya - Türkiye
5 Temmuz Pazar
20.00 | Letonya - Türkiye
6 Temmuz Pazartesi
12.30 | İspanya - Türkiye
8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya