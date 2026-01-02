Bir yıldız kaydı: Müthiş koleksiyoncu "Çok güzeldi ama bitti" diyerek veda etti

Yayınlanma:
Türk voleybolunun yıldız isimlerinden müthiş kupa koleksiyoncusu Gizem Güreşen, "Çok güzeldi ama bitti" diyerek veda etti.

Türk voleybolundan bir yıldız kaydı. Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Gizem Güreşen, "Çok güzeldi ama bitti" diyerek veda etti.

Gizem Güreşen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çok güzeldi ama BİTTİ…
2025 ile birlikte voleybolu da geride bırakıyorum. Teşekkürler ❤️"

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

38 yaşındaki Gizem Güreşen, arkasında parlak bir kariyer bıraktı.

Gizem Güreşen Beşiktaş Ceylan’da! ???? Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında libero Gizem Güreşen’i kadrosuna dahil etti. #besiktas #voleybol
2003'te Emlak TOKİ'de kariyerine başlayan Gizem Güreşen, daha sonra sırasıyla Türk Telekom, Marmaris Belediyesi, Galatasaray, VakıfBank, Fenerbahçe, Volero Zürih, Bursa Büyükşehir Belediye, 2. kez Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giydi.

MÜTHİŞ KOLEKSİYONCU

Milli takımda da forma giyen Gizem, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılarak bir ilke imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da liberosuydu.

Gümüş kızlar: Filenin SultanlarıGümüş kızlar: Filenin Sultanları

İlk FIVB World Grand Prix bronz madalyayı kazanan Ay Yıldızlı takımda da yer alan Gizem, adeta müthiş bir kupa koleksiyoncusu oldu. 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, İsviçre Ligi, İsviçre Kupası ve İsviçre Süper Kuhası şampiyonlukları da yaşamıştı.

