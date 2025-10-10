Bilal Kısa en zor sınavını verecek

Bilal Kısa en zor sınavını verecek
Yayınlanma:
Burrsaspor'un eski futbolcusu Bilal Kısa Menemen FK'nın başında eski takımına karşı mücadele edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçta 14 puanla 4'üncü basamakta yer alan Menemen FK'da bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Bilal Kısa, futbolculuk döneminde formasını giydiği Bursaspor'a bu hafta rakip olacak.

EN ZOR SINAVI

Grupta Bursaspor, aynı periyotta 15 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor-Menemen FK randevusunda İzmir ekibinin teknik patron Bilal Kısa, futbolcuyken başarısı için ter döktüğü Bursaspor'u bu kez dize getirmenin planlarını yapıyor.

SÜPER LİG'DE 13 MAÇA ÇIKTI

2016-17 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig'de 13 maça çıkan Bilal Kısa, kupada 3 müsabakada ter döktü. Genç teknik adam, 2017-18'de Bursa ekibiyle 2 maça çıkıp devre arasında kulüpten ayrıldı.

Futbol kariyerinde Fenerbahçe'de profesyonel olup İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Karabükspor, Akhisarspor, Galatasaray ve Boluspor kulüplerinde top koşturan Bilal Kısa, A Milli Takım formasıyla 7 kez mücadele verdi.

Kısa, Galatasaray ve Akhisarspor'la 1'er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

