Beştepe'de toplanacaklar: Ankaragücü'nde hareketlilik

Yayınlanma:
TFF 2. Lig'de ilk yarıyı hayal kırıklığıyla kapatan Ankaragücü'nde devre arası kampı yarın başlıyor. Beştepe'de toplanacak Sarı Lacivertli ekibin programı da belli oldu.

Ankaragücü’nde ikinci yarı hazırlıkları başlıyor!
Beştepe’de ilk antrenman yarın.
TFF 2. Lig’de ikinci yarıya hazırlanan Ankaragücü, yarın Beştepe Tesisleri’nde toplanarak çalışmalarına başlayacak.
Teknik Direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılacak antrenmanla birlikte Sarı - Lacivertliler ikinci yarı mesaisine resmen start verecek.

Ankaragücü seçim kararını açıkladıAnkaragücü seçim kararını açıkladı

BEŞTEPE'YE TARAFTAR AKIN EDECEK

Beştepe’de gerçekleştirilecek ilk idmana taraftarların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Camia, 11 Ocak Pazar günü oynanacak 24 Erzincanspor deplasmanı öncesinde kenetlenmiş durumda.

ankaragucu.jpg

SAKAT OYUNCULAR:

  • Kontrol bekleyen isimler: Diogo Özçakmak, Özgür Aktaş, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Mahmut Tekdemir, Mesut Emre Kesik ve Yusuf Emre Gültekin.
  • Hafta içinde yapılacak doktor kontrolleri sonrası netlik kazanacak.
  • Ertaç Özbir: Sakatlığını atlattı, Karatepe görev verirse forma giyebilecek.

İLK MAÇ ERZİNCAN

Başkent temsilcisi, ikinci yarının ilk maçında Erzincan deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

