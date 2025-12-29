Ankaragücü seçim kararını açıkladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nde, olağanüstü genel kurula gitme kararı alındı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüzün Yönetim Kurulu tarafından 26.12.2025 tarih ve 227 sayılı karar ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı gereği, ilk toplantının 12.01.2026 Pazartesi günü saat 14.00’te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanmaması halinde ikinci toplantının 20.01.2026 Salı günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır." denildi.

PUAN DURUMU

MKE Ankaragücü, 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 28 puanla 9. sırada tamamladı.

MALİ DARBOĞAZDALAR

Kulübün 23 Ekim'deki gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa Nuri Muhammet Yaman seçilmişti. Yaman yönetiminin mali sıkıntılar ve ödeme zorlukları yaşadığı biliniyordu.