Beştepe'de kritik toplantı: Akın ettiler

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'un istifası sonrası taraftarlar tesislere akın etti. Taraftarlar, yeni başkanın yönetim kurulu kararıyla seçilmesine karşı çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti.

TARAFTARLAR BEŞTEPE TESİSLERİ'NE GİTTİ

Kırmızı-siyahlı kulüpte genel kurula gidilmeden yönetim içinden birinin başkanlığa geçeceği iddiası üzerine yaklaşık 200 taraftar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne geldi.

Taraftarlar, saat 19.23'te tesis girişinde "genel kurul çağrısı" yapmaya hazırlanırken Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'un istifa açıklaması kulübün sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Yeni başkanın genel kurul toplanmadan yönetim kurulu tarafından belirlenmesini istemeyen taraftarlar, "Mücadeleye devam", "Bu takım kimsenin çiftliği değil" sloganları attı.

Taraftar sözcüsünün okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:

"Hukuksuzluğa karşıyız. Kulübümüzün yönetimi, genel kurul iradesiyle şekillenir ve yine genel kurul iradesiyle değişir. 'Genel kurul ile gelen, genel kurul ile gider' ilkesi, Gençlerbirliği'nin temel taşıdır. Genel kurul dışında, bir başkan değişikliği dayatması, kabul edilemez bir hukuksuzluktur ve bu darbeye boyun eğmeyeceğiz. Hemen ve şimdi 'genel kurul' diyoruz."

Çevik kuvvet ekibi de tesis girişinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

