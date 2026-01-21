Beşiktaş'tan giden gidene: Demir Ege ve Rafa Silva bitti sıra Abraham'da

Beşiktaş, ara transfer döneminde henüz istediği oyuncuları alamadı. Ama takımdan ayrılıklar üst üste yaşandı.

Siyah beyazlı takımdan dün Demir Ege Tıknaz ayrılmıştı. Braga ile anlaşan genç futbolcu Portekiz'e gitti.

Beşiktaş'ın Demir Ege'nin bonservisi için Braga ile 7.5 milyon euroya anlaştığı bildirildi.

RAFA SİLVA DÖNEMİ DE BİTTİ

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirterek uzun süredir forma giymeyen Rafa Silva'nın da bu sabah saatlerinde Portekiz'e gittiği ileri sürüldü.

Fanatik'teki habere göre; Portekizli futbolcu Benfica'ya imza atmak için İstanbul'dan özel uçakla ayrıldı.



Siyah beyazlı yönetimin İstanbul’a gelen Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile 7.5 milyon euroya anlaştığı ifade edildi.

ABRAHAM DA GİTMEK ÜZERE

İngiltere'nin Aston Villa takımının istediği Tammy Abraham'ın da ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

Milliyet'teki habere göre Beşiktaş, İngiliz kulübünden 20 milyon euro talep ediyor.

Beşiktaş, Abraham'ı sezon başında 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euroya satın alma opsiyonu ile Roma'dan almıştı. Transferin gerçekleşmesi durumunda gelecek olan 20 milyon euronun 13 milyonu Roma Kulübü'ne aktarılacak.