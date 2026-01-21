Beşiktaş'tan giden gidene: Demir Ege ve Rafa Silva bitti sıra Abraham'da

Yayınlanma:
Beşiktaş, henüz transfer yapamadı ama takımda ayrılıklar sürüyor. Demir Ege'den sonra Rafa Silva'nın da gittiği belirtildi. Abraham'ın ise ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

Beşiktaş, ara transfer döneminde henüz istediği oyuncuları alamadı. Ama takımdan ayrılıklar üst üste yaşandı.

2024/11/08/hbbjk.jpgSiyah beyazlı takımdan dün Demir Ege Tıknaz ayrılmıştı. Braga ile anlaşan genç futbolcu Portekiz'e gitti.

Demir Ege Tıknaz Kayserispor maçı kadrosunda neden yok? | Futbol Haberleri

Beşiktaş'ın Demir Ege'nin bonservisi için Braga ile 7.5 milyon euroya anlaştığı bildirildi.

RAFA SİLVA DÖNEMİ DE BİTTİ

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirterek uzun süredir forma giymeyen Rafa Silva'nın da bu sabah saatlerinde Portekiz'e gittiği ileri sürüldü.

Beşiktaş'taki asıl tehlikeyi açıkladıBeşiktaş'taki asıl tehlikeyi açıkladı

Fanatik'teki habere göre; Portekizli futbolcu Benfica'ya imza atmak için İstanbul'dan özel uçakla ayrıldı.

Beşiktaş'tan Rafa Silva'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme
Siyah beyazlı yönetimin İstanbul’a gelen Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile 7.5 milyon euroya anlaştığı ifade edildi.

ABRAHAM DA GİTMEK ÜZERE

İngiltere'nin Aston Villa takımının istediği Tammy Abraham'ın da ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

Beşiktaş, Tammy Abraham İçin Beklemede! - Orta Çizgi - Beşiktaş Haberleri | Beşiktaş Transfer Haberleri

Milliyet'teki habere göre Beşiktaş, İngiliz kulübünden 20 milyon euro talep ediyor.
Beşiktaş, Abraham'ı sezon başında 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euroya satın alma opsiyonu ile Roma'dan almıştı. Transferin gerçekleşmesi durumunda gelecek olan 20 milyon euronun 13 milyonu Roma Kulübü'ne aktarılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

