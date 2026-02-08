Beşiktaş'tan apar topar gönderildi: 179 dakikada şov yaptı

Beşiktaş'tan apar topar gönderildi: 179 dakikada şov yaptı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer ettiği David Jurasek'ten memnun kalmamış ve futbolcu ile devre arası transfer döneminde yollarını ayırmıştı. Benfica'dan bonservisi ile Slavia Prag'a transfer olan Jurasek, süre aldığı 179 dakika sahada kaldığı 2 maçta da asist yaparak büyük beğeni topladı.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla özellikle taraftarın eleştirdiği David Jurasek, sezon başında transfer olduğu siyah-beyazlılara devre arası transfer döneminde veda etmişti.
Benfica'ya geri dönen David Jurasek, daha sonra bonservisi ile birlikte Slavia Prag'a transfer oldu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

179 DAKİKADA ŞOV YAPTI

Slavia Prag ile henüz 2 maça çıkan David Jurasek, 179 dakika görev aldığı 2 karşılaşmada da asist yaparak performansı ile alkış topladı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olan David Jurasek'in Slavia Prag ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ 6 AY SÜRDÜ

Beşiktaş formasını 17 kez sırtına geçiren David Jurasek, bu maçlarda gol veya asist katkısı verememişti.
25 yaşındaki sol bekin Beşiktaş kariyeri 6 ay sürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

