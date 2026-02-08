Beşiktaş'tan apar topar gönderildi: 179 dakikada şov yaptı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla özellikle taraftarın eleştirdiği David Jurasek, sezon başında transfer olduğu siyah-beyazlılara devre arası transfer döneminde veda etmişti.

Benfica'ya geri dönen David Jurasek, daha sonra bonservisi ile birlikte Slavia Prag'a transfer oldu.

179 DAKİKADA ŞOV YAPTI

Slavia Prag ile henüz 2 maça çıkan David Jurasek, 179 dakika görev aldığı 2 karşılaşmada da asist yaparak performansı ile alkış topladı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olan David Jurasek'in Slavia Prag ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ 6 AY SÜRDÜ

Beşiktaş formasını 17 kez sırtına geçiren David Jurasek, bu maçlarda gol veya asist katkısı verememişti.

25 yaşındaki sol bekin Beşiktaş kariyeri 6 ay sürdü.

