Beşiktaş'ta rota Belçika: Yapılan teklif belli oldu

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna takviyeler yapmak için harekete geçti.

Beşiktaş kafilesi Antalya'da

BEŞİKTAŞ'TAN STROEYKENS HAMLESİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Belçika ekibi Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı.

Haberin devamında Anderlecht'in Demokratik Kongolu oyuncuyu bonservisi ile satmaktan yana olduğu belirtildi.

Beşiktaş 21 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor

PERFORMANSI

Bu sezon Anderlecht formasıyla 22 maça çıkan Stroeykens, 1 gol atarken 1 de gol pası verdi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan oyuncunun kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYA'DA

Beşiktaş, 2025-2026 devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.