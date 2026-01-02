Beşiktaş'ta rota Belçika: Yapılan teklif belli oldu

Beşiktaş'ta rota Belçika: Yapılan teklif belli oldu
Yayınlanma:
Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Belçika'da Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yaptı. Ancak Anderlecht'in oyuncuyu bonservisi ile yollamayı istediği ifade edildi.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna takviyeler yapmak için harekete geçti.

Beşiktaş kafilesi Antalya'daBeşiktaş kafilesi Antalya'da

BEŞİKTAŞ'TAN STROEYKENS HAMLESİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Beşiktaş, Belçika ekibi Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptı.
Haberin devamında Anderlecht'in Demokratik Kongolu oyuncuyu bonservisi ile satmaktan yana olduğu belirtildi.

anderlecht-001.jpeg
Beşiktaş 21 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor

PERFORMANSI

Bu sezon Anderlecht formasıyla 22 maça çıkan Stroeykens, 1 gol atarken 1 de gol pası verdi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan oyuncunun kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ ANTALYA'DA

Beşiktaş, 2025-2026 devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Antalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Antalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı