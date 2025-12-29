Beşiktaş’ta Rafa Silva olayı kördüğüm oldu

Beşiktaş’ta Rafa Silva olayı kördüğüm oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi adeta kördüğüm oldu. Serdal Adalı'nın fikrini değiştirmemesi yeni bir problemi de beraberinde getirdi.

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili yaşanan sorunlar giderek büyüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncunun isteksiz tavırlarının devam etmesi halinde Antalya kampına götürülmesini istemediğini yönetime bildirdi.

"PROBLEM İSTEMİYORUM"

Yalçın, “Takım içerisinde problem istemiyorum” diyerek konunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı. Milliyet’in haberine göre, Rafa Silva’nın isteksizliği nedeniyle teknik heyet rahatsızlık yaşıyor. Yalçın’ın bu tavrı, takım içi huzurun korunması adına net bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

15 MİLYON AVRO'DA ISRARCI

Başkan Serdal Adalı, oyuncu için belirlenen 15 milyon euro bonservis beklentisinden geri adım atmıyor. Adalı’nın bu rakamın altında bir satışa sıcak bakmadığı, Rafa Silva’nın menajeriyle yapılan görüşmelerde de bu tutumun açıkça ortaya konduğu ifade ediliyor.

2021/12/09/sergen-yalcin2.jpg
Sergen Yalçın: Kriz istemiyorum

Sürecin uzaması teknik heyeti rahatsız ederken, taraflar arasında orta yol bulunması halinde Rafa Silva’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilebileceği konuşuluyor.

KÖRDÜĞÜM OLDU

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi yönetim ve teknik heyet arasında farklı tutumların ortaya çıkmasına neden oldu. Sergen Yalçın oyuncunun kamp kadrosunda yer almasını istemezken, Serdal Adalı bonservis beklentisinden geri adım atmıyor. Krizin kısa sürede çözülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşti: Göztepe devreye girdi
Fenerbahçe yönetimi rest çekti: Planları bozuldu