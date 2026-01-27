Beşiktaş'ta Ndidi'nin acı günü

Beşiktaş'ta Ndidi'nin acı günü
Yayınlanma:
Beşiktaş, futbolcusu Wilfried Ndidi'nin babasının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti.
Kulüpten Ndidi ve ailesi için başsağlığı mesajı yayınlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Bu sezon Beşiktaş'ta 16 maça çıkan Wilfried Ndidi, 1 kez fileleri havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız oyuncunun Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

WILFRIED NDIDI KİMDİR?

Ndidi, 16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.
Mevkisi orta saha olan oyuncu kariyerinde Genk, Leicester City ve Beşiktaş formaları giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

