Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul başladı
Beşiktaş'ın 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi.

3 AYRI DÖNEMİN İBRASI YAPILACAK

İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okunacak. Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrasına geçilecek.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025, 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemlerinde görev alan yönetim kurullarının ayrı ayrı idari ve mali bakımdan ibrası üyelerin oylarına sunulacak.

HASAN ARAT DETAYI

Bu arada 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 bütçesinin oylanacağı kongrede eski başkanlardan Hasan Arat hakkında verilen 1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı da oylanacak.

