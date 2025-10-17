Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçında 3 eksik

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçında 3 eksik
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah beyazlı takımda 3 futbolcunun oynayamayacağı belirtildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

3 EKSİK VAR, UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Gökhan Sazdağı sarı kart cezası nedeniyle yok. Sakatlıkları süren Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ligde Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Uduokhai ise Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görürse gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

