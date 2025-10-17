Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçında 3 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

3 EKSİK VAR, UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Gökhan Sazdağı sarı kart cezası nedeniyle yok. Sakatlıkları süren Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Serdal Adalı başkan adaylarına seslendi: Kazanan Beşiktaş olacak

Ligde Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Uduokhai ise Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görürse gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.