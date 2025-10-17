Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçında 3 eksik
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah beyazlı takımda 3 futbolcunun oynayamayacağı belirtildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.
3 EKSİK VAR, UDUOKHAI SINIRDA
Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Gökhan Sazdağı sarı kart cezası nedeniyle yok. Sakatlıkları süren Demir Ege Tıknaz ile El Bilal Toure'nin de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Serdal Adalı başkan adaylarına seslendi: Kazanan Beşiktaş olacak
Ligde Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Uduokhai ise Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görürse gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.