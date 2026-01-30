Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Yayınlanma:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın duyurduğu Kristjan Asllani, imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani, İstanbul'a geldi.

KARTAL POZU VERDİ

İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı. Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, "Kartal" pozu verdi.

yazi-58.jpg

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

Siyah-beyazlıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Kristjan Asllani ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2021'de altyapısından yetiştiği Empoli'de başlayan Arnavut oyuncu, sırasıyla Inter ve Torino'da da forma giydi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a geldi 6 ayda 1. Lig'e gittiGalatasaray'dan Beşiktaş'a geldi 6 ayda 1. Lig'e gitti

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Serie A ekiplerinden Torino'da kiralık olarak forma giyen Asllani, 16 maça çıktı.

Kaynak:AA

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Spor
İlkin Aydın'dan 11 yıllık imza
İlkin Aydın'dan 11 yıllık imza
Son Dakika | Konyaspor takım otobüsü TEM Otoyolu'nda kaza yaptı
Son Dakika | Konyaspor takım otobüsü TEM Otoyolu'nda kaza yaptı
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi