Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani, İstanbul'a geldi.

KARTAL POZU VERDİ

İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı. Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, "Kartal" pozu verdi.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

Siyah-beyazlıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Kristjan Asllani ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine 2021'de altyapısından yetiştiği Empoli'de başlayan Arnavut oyuncu, sırasıyla Inter ve Torino'da da forma giydi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a geldi 6 ayda 1. Lig'e gitti

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Serie A ekiplerinden Torino'da kiralık olarak forma giyen Asllani, 16 maça çıktı.