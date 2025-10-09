Beşiktaş'ın nefesi yetmedi

Beşiktaş'ın nefesi yetmedi
Yayınlanma:
Beşiktaş Avrupa macerasına kötü başladı. Siyah Beyazlılar Polonya deplasmanından boynu bükük ayrıldı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Polonya ekibi KSSSE ENEA AJP Gorzow'a 87-82 yenildi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

2024/11/08/hbbjk.jpg

KSSSE ENEA AJP Gorzow: 87 - Beşiktaş BOA: 82

Salon: Gorzow

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Hendrik Laas (Estonya), Rafiks Misirovs (Letonya)

KSSSE ENEA AJP Gorzow: Owusu 28, Reid 20, Hurt 21, Gertchen, Telenga 10, Szymkiewicz 7, Kuczynska 1

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 25, Toure 9, Okonkwo 17, Milic 21, Fasoula 4, Gülşah Duman, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 22-19

Devre: 44-48

3. Periyot: 68-60

Beş faulle çıkan: 34.55 Toure (Beşiktaş BOA)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Spor
Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs
Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs
Fenerbahçe Opet Euroleague'in tozunu attırdı
Fenerbahçe Opet Euroleague'in tozunu attırdı
Amedspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı
Amedspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı