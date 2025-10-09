Beşiktaş'ın nefesi yetmedi
Yayınlanma:
Beşiktaş Avrupa macerasına kötü başladı. Siyah Beyazlılar Polonya deplasmanından boynu bükük ayrıldı.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Polonya ekibi KSSSE ENEA AJP Gorzow'a 87-82 yenildi.
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
KSSSE ENEA AJP Gorzow: 87 - Beşiktaş BOA: 82
Salon: Gorzow
Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Hendrik Laas (Estonya), Rafiks Misirovs (Letonya)
KSSSE ENEA AJP Gorzow: Owusu 28, Reid 20, Hurt 21, Gertchen, Telenga 10, Szymkiewicz 7, Kuczynska 1
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 25, Toure 9, Okonkwo 17, Milic 21, Fasoula 4, Gülşah Duman, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4
1. Periyot: 22-19
Devre: 44-48
3. Periyot: 68-60
Beş faulle çıkan: 34.55 Toure (Beşiktaş BOA)
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız