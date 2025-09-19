Beşiktaş'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın'dan sürpriz

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Emlak Konut galip geldi

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ: İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham

NECİP UYSAL SÜRPRİZİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'nün cezalı, Ndidi ve Salih Uçan'ın sakat olmasından dolayı orta sahayı Necip Uysal'a emanet etti.

Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz ikilisi orta sahada mücadele edecek.