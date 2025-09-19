Beşiktaş'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın'dan sürpriz

Beşiktaş'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın'dan sürpriz
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe'ye konuk olacağı mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Emlak Konut galip geldiEmlak Konut galip geldi

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ: İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham

NECİP UYSAL SÜRPRİZİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'nün cezalı, Ndidi ve Salih Uçan'ın sakat olmasından dolayı orta sahayı Necip Uysal'a emanet etti.

Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz ikilisi orta sahada mücadele edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferine şok: TFF listesine alınmadı
Fenerbahçe'nin yeni transferine şok: TFF listesine alınmadı
Sinan Engin Galatasaray'da mağlubiyete sebep olan ismi açıkladı
Sinan Engin Galatasaray'da mağlubiyete sebep olan ismi açıkladı