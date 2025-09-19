Beşiktaş'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın'dan sürpriz
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe'ye konuk olacağı mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ: İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Tammy Abraham
NECİP UYSAL SÜRPRİZİ
Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'nün cezalı, Ndidi ve Salih Uçan'ın sakat olmasından dolayı orta sahayı Necip Uysal'a emanet etti.
Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz ikilisi orta sahada mücadele edecek.