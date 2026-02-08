Beşiktaş'ı yıkan haber: Sezonu kapattı

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Deportes Tolima'ya kiraladığı Elan Ricardo'dan kötü haber geldi. Oynadığı maçta sakatlanan Elan Ricardo, sezonu kapattı.

Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Kolombiya ekibi Deportes Tolima'da kiralık olarak forma giyen Elan Ricardo'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Tolima ile Llaneros arasında oynanan maçta ilk yarının bitimine az bir süre kala Elan Ricardo, yaşadığı pozisyon sonrası kendisini yere bıraktı.
Genç futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

AYAĞININ ÜZERİNE BASAMADI

Elan Ricardo'nun stattan ayrılırken ayağının üzerine basamadığı ve acı çektiği görüldü.

DİZİ ÇIKTI: SEZONU KAPATTI

Kolombiya basınından Caracol Radio'nun haberine göre; Elan Ricardo'nun sol dizi çıktığı tespit edildi ve oyuncu sezonu kapattı.
Deportes Tolima formasıyla bu sezon 4 resmi maçta forma oynayan Elan Ricardo, 111 dakika süre aldı. Ricardo, sezon sonunda kiralık sözleşmesini bitirerek Beşiktaş'a geri dönecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

