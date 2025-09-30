Beşiktaş'a durmak yok: Sergen Yalçın ara vermeden başladı

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 yenmesinin ardından ara vermeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, dün akşam maç oynamalarına rağmen futbolcularına izin vermedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

"DERBİDİR SONUCU BELLİ OLMAZ"

Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynayacakları derbi için "Zor bir maç" dedi.

Yalçın, şöyle devam etti:

"18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz.

Önümüzdeki hafta hangi kadroyla çıkacağımızın cevabını şu an veremem, bunun için 5-6 günlük süreç var. Çok birlikte oynayan bir oyuncu grubu değiliz. Fiziksel olarak hazır olduğumuzu söylemek zor. Bu eksikler bizi eksiye düşürüyor. Durumu toparlamak için ciddi çalışıyoruz. Milli arada ciddi antrenmanlar yaptık. Takımı maksimum seviyeye getirmeyi planlıyoruz ama kolay değil. Bizim için de zor bir süreç. Kadro kurulmuş, her şey bitmiş. Bir teknik direktör için en zor başlanan dönem. İlerleyen haftalarda toparlanacağız ama ne kadar toparlanacağımızı göreceğiz. Haftaya zor bir derbi oynayacağız. Bekleyip göreceğiz."