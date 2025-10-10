Beşiktaş yine kazandı
Basketbol Süper Ligi 3. hafta açılış maçında Beşiktaş GAIN ile Onvo Büyükçekmece karşı karşıya geldi.
BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAZANDI
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, parkeden 100-76’lık skorla galip ayrıldı.
LİGE MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
Bu galibiyet ile birlikte Beşiktaş GAIN, lige 3’te 3 yaparak başladı. Onvo Büyükçekmece ise 3. maçını da kaybetti.
DETAYLAR
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Musa Kazım Çetin
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 9, Lemar 13, Anthony Brown 14, Vitto Brown 13, Zizic 16, Dotson 11, Kamagate 6, Yiğit Arslan 8, Canberk Kuş 10, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel
Onvo Büyükçekmece: Lecque 16, De Vries 17, Bruinsma 4, Muhammed Doğan Şenli 11, Johnson 4, Metin Türen 7, Pipes 13, Can Kaan Turgut, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 2
1. Periyot: 17-20
Devre: 44-52
3. Periyot: 74-60
Kaynak:Haber Merkezi / AA