Beşiktaş sezonu galibiyetle açtı
Yayınlanma:
İlbank'ı konuk eden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı setlerde 3-1 galip geldi.

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş sahasında İlbank ile karşı karşıya geldi

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan setlerde 3-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Ceren Karagöl)

İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıcı, Merve Tanyel, Kocic, Ece Morova, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör)

Setler: 21-25, 25-12, 25-20, 25-19

Süre: 121 dakika (31, 27, 34, 29)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

