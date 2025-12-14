Beşiktaş maç biter bitmez mesaj verdi: Sabrımızı zorlamasınlar

Beşiktaş maç biter bitmez mesaj verdi: Sabrımızı zorlamasınlar
Yayınlanma:
Güncelleme:
3-3 biten Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Beşiktaş'ta hakem tepkisi zirveye çıktı. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç’tan VAR tepkisi geldi. Kılıç çok ağır mesajlar verdi.

Süper Lig’de yılın son derbisinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, hakem kararlarına ve özellikle VAR uygulamasına sert tepki gösterdi.

"ARTIK DUR DEMEK LAZIM"

Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Murat Kılıç sözlerini şu şekilde tamamlarken "Gerekeni yaparız" diyerek de TFF'ye ve MHK'ye çok sert mesaj gönderdi:

Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız.

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Spor
Ozan Tufan Sergen Yalçın'ı yalanladı
Ozan Tufan Sergen Yalçın'ı yalanladı
Beşiktaş ateş püskürdü: Ne istediklerini açıkladılar
Beşiktaş ateş püskürdü: Ne istediklerini açıkladılar
Sergen Yalçın: Tiyatro
Sergen Yalçın: Tiyatro