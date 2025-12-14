Beşiktaş maç biter bitmez mesaj verdi: Sabrımızı zorlamasınlar

Süper Lig’de yılın son derbisinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, hakem kararlarına ve özellikle VAR uygulamasına sert tepki gösterdi.

"ARTIK DUR DEMEK LAZIM"

Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

VAR hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Sahadaki hakemin her türlü kararına saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor. Bizim oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarına çok güzel karar veriyorlar. Yabancı VAR konusunda ne kadar haklı olduğumuzu buradan görüyorsunuz. Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Murat Kılıç sözlerini şu şekilde tamamlarken "Gerekeni yaparız" diyerek de TFF'ye ve MHK'ye çok sert mesaj gönderdi:

Beşiktaş’a yapılan haksızlıklara dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Beşiktaş ile uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız.