Beşiktaş isyan etti: MHK skandala çanak tuttu

Beşiktaş Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından çok sert bir açıklama yayınladı. Siyah Beyazlılar MHK ve Atilla Karaoğlan'a yüklendi.

Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Beşiktaş, hakem Atilla Karaoğlan hakkında sert ifadeler kullandı.

Beşiktaş, 36. dakikada lehine verilmeyen penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının TFF tarafından paylaşılmasının ardından açıklama yaptı.

Kulüp, Karaoğlan’ın “penaltıyı vermemek için üstün performans sergilediğini” iddia etti.

Açıklamada, hakemin pozisyonu süzemediği ve VAR monitöründe defalarca izlemesine rağmen yanlış karar verdiği vurgulandı.

SERT İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada MHK'ye yönelik sert ifadeler dikkat çekti:

Kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın acınası mazeret üretme paniğine üzülerek şahitlik ettik.

Hakem Atilla Karaoğlan maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.”

Merkez Hakem Kurulu da bu skandala çanak tutmuştur.

Beşiktaş, Karaoğlan’ın hakemlik için yeterli eğitime sahip olmadığını ve kötü niyetli olduğunu iddia etti ve “Sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz” ifadeleriyle açıklama sonlandırıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.

Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.

Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.

Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir.

Merkez Hakem Kurulu da kulübümüze karşı sergilediği negatif tutum artık sağır sultanın dahi malumu olan Karaoğlan’ı maçımıza atayarak bu skandala çanak tutmuştur.

Beşiktaş JK olarak; hakemlik yapmak için yeterli eğitime sahip olmadığına ve daha da önemlisi kötü niyetli olduğuna inandığımız Atilla Karaoğlan’ı sezonun geri kalanında dikkatle takip edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

