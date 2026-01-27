Aston Villa, Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham transferi için 21 milyon euro ve Yasin Özcan takası karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş, Yasin Özcan'ın sağlık kontrolü ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Genç futbolcu bugün saat 20.40'ta İstanbul'da olacak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Yasin Özcan’ı taşıyan uçak bu akşam 20.40’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

DEVRE ARASINDA KATILACAK

Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş'ta katılacaktı.

Ancak kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağlandı ve Yasin Özcan devre arasında Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak.