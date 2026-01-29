Beşiktaş için İstanbul'a geliyor: Saati açıklandı

Beşiktaş ve Inter, Kristjan Asllani'nin kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu bu akşam 23.40'ta İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, Yasin Özcan transferi sonrası bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'da olacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.
Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR?

Kristjan Asllani, 9 Mart 2002 tarihinde Arnavutluk'ta dünyaya geldi.
Empoli altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, Empoli A Takımı'na yükselmeyi başardı.
Daha sonra Inter'e transfer olan Asllani, bu sezon Torino'da kiralık olarak forma giydi.
Bu sezon 16 maçta oynayan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

