Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de kriz

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

ARCHIE BROWN VE EDSON ALVAREZ OLMAYACAK

Takımdaki sakatlıklara dair konuşan İtalyan teknik adam, Archie Brown ve Edson Alvarez’in Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

FRED CEZALI

Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nda aldığı ceza nedeniyle Beşiktaş derbisinde olmayacak.

SADECE İSMAİL YÜKSEK KALDI

Art arda gelen sakatlıklar ve kart cezası nedeniyle sarı-lacivertlilerde orta saha olarak sadece İsmail Yüksek kaldı.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 23 Aralık Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.