Beşiktaş bir transfer yapacaktı o da sakatlandı

Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran ve henüz transfer yapmayan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Aston Villa'nın Tammy Abraham için yaptığı 21 milyon euro ile Yasin Özcan takası teklifini kabul etmişti.

Beşiktaş'ın transferine hazırlandığı Yasin Özcan'dan kötü haber geldi.

YASİN ÖZCAN SAKATLANDI

Aston Villa'dan kiralık olarak Anderlecht'de forma giyen Yasin Özcan, RSC Anderlecht - Dender maçında sakatlık yaşadı.

Genç futbolcu, 62. dakikada dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Bu sürpriz gelişme, oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş için büyük endişe yarattı.

SAKATLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA YOK

Yasin Özcan'ın sakatlığı konusunda kulüpten herhangi bir açıklama gelmezken, yapılan bu değişikliğin tedbir amaçlı yapıldığı ifade edildi.

Oyuncunun ciddi bir probleminin olup olmadığı önümüzdeki günlerde yapılacak açıklama ile belli olacak.