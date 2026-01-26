Beşiktaş bir transfer yapacaktı o da sakatlandı

Beşiktaş bir transfer yapacaktı o da sakatlandı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Aston Villa ile Tammy Abraham transferinde 21 milyon euro ve Yasin Özcan takası karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın bu teklifi kabul etmesi sonrası Yasin Özcan sakatlandı ve maça devam edemedi.

Birçok futbolcusuyla yollarını ayıran ve henüz transfer yapmayan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Aston Villa'nın Tammy Abraham için yaptığı 21 milyon euro ile Yasin Özcan takası teklifini kabul etmişti.
Beşiktaş'ın transferine hazırlandığı Yasin Özcan'dan kötü haber geldi.

YASİN ÖZCAN SAKATLANDI

Aston Villa'dan kiralık olarak Anderlecht'de forma giyen Yasin Özcan, RSC Anderlecht - Dender maçında sakatlık yaşadı.
Genç futbolcu, 62. dakikada dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi ve kenara alındı.
Bu sürpriz gelişme, oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş için büyük endişe yarattı.

SAKATLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA YOK

Yasin Özcan'ın sakatlığı konusunda kulüpten herhangi bir açıklama gelmezken, yapılan bu değişikliğin tedbir amaçlı yapıldığı ifade edildi.
Oyuncunun ciddi bir probleminin olup olmadığı önümüzdeki günlerde yapılacak açıklama ile belli olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Spor
Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var
Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var
Iğdır yaptı: Zonguldak da istiyor
Iğdır yaptı: Zonguldak da istiyor
Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu açıkladı: Büyük bomba
Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu açıkladı: Büyük bomba