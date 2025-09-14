Beşiktaş Başakşehir maçı eleştirisi: Futbol keyfimiz bitiyor

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-1 yendiği maç sonrası Turgay Demir'den ağır eleştiriler geldi.

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Siyah-beyazlıların bu galibiyeti, spor yazarı Turgay Demir tarafından FotoMaç’taki köşesinde çarpıcı ifadelerle yorumlandı.

Demir, maçın temposunu ve rakip takımın oyun anlayışını sert bir dille eleştirdi. Başakşehir’in oyunu soğutmaya yönelik tavrını “futbolu reddetmek” olarak nitelendiren yazar, kaleci Muhammed’in zaman geçirme çabalarını ve hakemin buna sessiz kalmasını eleştirdi.

"FUTBOL KEYFİMİZ BİTİYOR"

“Oynamaya çalışanla oynatmayanı ayırt edemeyen hakemler futbol keyfimizi bitiriyor” diyerek Türk futbolunun kronik sorunlarına dikkat çekti.

Demir’in en dikkat çeken ifadelerinden biri ise maçın sonucuna dair oldu. “Tam 45 yıldır futbol izliyorum, beni en çok böyle sonuçlar mutlu eder” diyen Demir, oyunu çirkinleştiren takımların son dakikalarda yediği golleri adeta adaletin tecellisi olarak gördüğünü belirtti. “Derin bir ohh çekerim” sözleriyle bu tür galibiyetlerin kendisinde yarattığı memnuniyeti dile getirdi.

Sergen Yalçın soyunma odasına gidemediSergen Yalçın soyunma odasına gidemedi

"CENGİZ CEZAYI KESTİ"

Beşiktaş’ın yeni transferi Cengiz Ünder, eski takımı Başakşehir’e karşı sahneye çıkarak galibiyeti getiren golü kaydetti. Turgay Demir, Cengiz’in performansını övgüyle değerlendirirken, Toure’nin erken gelen golünün de maçın kırılma anı olduğunu vurguladı. Abraham ve Rafa’nın düşük performansına rağmen Beşiktaş’ın pozisyon üretme becerisi dikkat çekti.

SAHANIN EN İYİLERİ

Demir, bireysel performanslara da değinerek Orkun Kökçü, Udokhai ve Gökhan Sazdağı’yı maçın en iyileri arasında gösterdi. Cerny’nin heyecanına yenik düştüğünü belirten yazar, Rafa’nın pozisyon değişikliği sonrası daha etkili göründüğünü ifade etti. Cengiz ve Toure’nin golle başlamasının özgüvenlerini artıracağını da ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

