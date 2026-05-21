Beşiktaş 6-0 kazandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Prolift Giresun Sanayispor ile Beşiktaş, 75. Yıl Futbol Sahası'nda karşılaştı.
1 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne Beşiktaş deplasmanda rakibine gol olup adeta yağdı: Prolift Giresun Sanayispor: 0 - Beşiktaş: 6
2 6
Siyah - Beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 3 puanla ayrıldı.
3 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 6-0 yendi.
4 6
75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 17. dakikada Nihal Saraç, 22 ve 38. dakikada İlayda Civelek'in golleriyle 3-0 önde kapadı.
5 6
Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip 47. dakikada Teodara Nicoara, 65. dakikada Ece Tekmen ve 77. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
6 6
Ev sahibi Giresunspor oyuncuları maç sonu büyük üzüntü yaşadılar.